Celebridades e TV Da Irlanda para Hollywood: atores e atrizes que conquistaram o cinema mundial Atores irlandeses vêm ganhando cada vez mais destaque em Hollywood, com atuações marcantes em grandes produções e reconhecimento nas principais premiações do cinema. De veteranos consagrados a talentos de uma nova geração, esses artistas ajudam a consolidar a Irlanda como um importante celeiro de talentos da indústria cinematográfica mundial. Por Flipar

wikimedia commons/Zellygumdrops