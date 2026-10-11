Estilo de Vida Falta de ferro no organismo: conheça os sinais de alerta que podem passar despercebidos O ferro é um mineral essencial para o organismo, pois participa da produção de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Sua deficiência pode passar despercebida inicialmente, mas, com o tempo, provocar alterações que comprometem a saúde e a qualidade de vida. Conheça os principais sinais de alerta e saiba quando procurar avaliação médica. Por Flipar