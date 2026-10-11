Falta de ferro no organismo: conheça os sinais de alerta que podem passar despercebidos

FADIGA: O cansaço persistente, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um sinal de deficiência de ferro. Quando a falta do mineral provoca anemia, a redução da hemoglobina compromete o transporte de oxigênio para os tecidos, causando fadiga, falta de energia e queda no rendimento físico e mental.
PALIDEZ: A palidez, especialmente no rosto, nas gengivas e na parte interna das pálpebras, pode ser um sinal de anemia causada pela deficiência de ferro. Isso ocorre porque a redução da hemoglobina, responsável pela coloração vermelha do sangue, deixa essas regiões menos coradas. Quando persistente, a alteração merece avaliação médica.
RESPIRAÇÃO: A falta de ar durante esforços leves, como subir escadas ou caminhar pequenas distâncias, pode ser um sinal de anemia causada pela deficiência de ferro. Com a redução da hemoglobina, o transporte de oxigênio fica comprometido, e o organismo tenta compensar aumentando a frequência respiratória. Se persistente, o sintoma merece investigação médica.
TONTURA: A carência de ferro pode provocar episódios de tontura e vertigem, especialmente quando há mudanças rápidas de posição, como levantar-se de repente. Isso ocorre porque o cérebro recebe menos oxigênio, resultando em instabilidade e sensação de desequilíbrio. Quando esses episódios se tornam recorrentes, é essencial buscar avaliação médica para descartar anemia e outras condições ligadas à deficiência de ferro.
CABELOS: A queda excessiva de cabelo, percebida ao pentear ou lavar os fios, pode estar associada à deficiência de ferro. O mineral participa de processos importantes para o crescimento capilar, e sua carência pode contribuir para o aumento da queda. Quando persistente, o problema merece investigação, pois também pode ter outras causas, como alterações hormonais e estresse.
UNHAS: A deficiência de ferro pode provocar alterações nas unhas, deixando-as mais frágeis e quebradiças. Em casos mais avançados, elas podem adquirir um formato côncavo, semelhante ao de uma colher, condição conhecida como coiloníquia. Embora não seja exclusiva da falta de ferro, essa alteração merece investigação.
PAGOFAGIA: Um sinal curioso da deficiência de ferro é o desejo frequente de mastigar gelo, conhecido como pagofagia. Algumas pessoas também desenvolvem vontade de ingerir substâncias que não são alimentos, como terra ou argila. Esse comportamento, chamado de pica, pode estar associado à carência do mineral e merece avaliação médica.