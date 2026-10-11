Celebridades e TV Do glamour à prisão: famosos que tiveram problemas com a Justiça e acabaram atrás das grades A vida das celebridades nem sempre é feita de glamour e sucesso. Ao longo dos anos, astros do cinema, da música e da televisão tiveram problemas com a Justiça, e alguns chegaram a cumprir penas de prisão. Relembre casos marcantes de famosos que foram detidos ou presos em diferentes países. Por Flipar

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