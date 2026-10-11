Do glamour à prisão: famosos que tiveram problemas com a Justiça e acabaram atrás das grades

Paris Hilton: A socialite norte-americana foi detida em 2006 por dirigir sob efeito de álcool. No ano seguinte, foi condenada a 45 dias de prisão por violar as condições de sua liberdade condicional. Cumpriu parte da pena em uma penitenciária de Los Angeles.
Robert Downey Jr: Antes de alcançar fama mundial como Homem de Ferro, o ator norte-americano enfrentou problemas com drogas e foi preso diversas vezes nos anos 1990 e início dos 2000. Em 1999, chegou a cumprir pena na prisão por violar as condições de sua liberdade condicional.
Justin Bieber: O cantor canadense foi preso em janeiro de 2014, em Miami Beach, nos Estados Unidos, após participar de uma corrida ilegal de carros. Ele foi acusado de dirigir sob efeito de substâncias, resistir à prisão sem violência e usar uma carteira de motorista vencida. Posteriormente, fez um acordo judicial para encerrar o caso.
Sean Combs (Diddy): O rapper e empresário norte-americano foi preso em setembro de 2024 e condenado, em outubro de 2025, a quatro anos e dois meses de prisão por crimes relacionados ao transporte de pessoas para prostituição. Foi absolvido das acusações mais graves de tráfico sexual e associação criminosa.
Hugh Grant: O ator britânico, conhecido por comédias românticas como “Quatro Casamentos e um Funeral”, foi preso em 1995, em Los Angeles, após ser flagrado em um carro com uma profissional do sexo. O episódio provocou grande repercussão internacional e marcou sua carreira.
Winona Ryder: A atriz norte-americana, conhecida por filmes como “Os Fantasmas se Divertem” e pela série “Stranger Things”, foi presa em 2001 por furtar roupas e acessórios de uma loja de luxo em Beverly Hills. Em 2002, foi condenada a três anos de liberdade condicional, multa e prestação de serviços comunitários.
Martha Stewart: A apresentadora e empresária norte-americana foi condenada em 2004 por obstruir uma investigação sobre a venda de ações e prestar declarações falsas. Cumpriu cinco meses em uma prisão federal nos Estados Unidos, seguidos de cinco meses de prisão domiciliar.
Sean Penn: O ator norte-americano, vencedor de três Oscars, incluindo o de Melhor Ator Coadjuvante em 2026, foi condenado a 60 dias de prisão em 1987, após agredir um figurante durante as filmagens de “As Cores da Violência”. Cumpriu 33 dias da pena em uma prisão de Los Angeles.
Shia LaBeouf: O ator norte-americano, conhecido pela franquia “Transformers”, foi preso diversas vezes por episódios de desordem e agressão. Em fevereiro de 2026, voltou a ser detido após uma briga em Nova Orleans. Em junho, declarou-se culpado de três acusações de agressão e recebeu dois anos de liberdade condicional, além de tratamento e acompanhamento obrigatório.
Wesley Snipes: O ator norte-americano, astro da franquia “Blade”, foi condenado em 2008 a três anos de prisão por não apresentar declarações de imposto de renda. Começou a cumprir a pena em 2010 e deixou a prisão em abril de 2013, passando a cumprir o restante em regime domiciliar.
Mike Tyson: O ex-campeão mundial de boxe foi condenado em 1992 a seis anos de prisão pelo estupro de uma jovem de 18 anos, ocorrido em 1991. Cumpriu cerca de três anos da pena e foi libertado em 1995. Tyson sempre declarou ser inocente e retomou a carreira nos ringues após deixar a prisão.
Snoop Dogg: O rapper norte-americano teve diversas passagens pela polícia por acusações relacionadas a drogas e armas. Em 1993, foi preso e acusado de envolvimento em um homicídio ocorrido em Los Angeles. Julgado em 1996, acabou absolvido da acusação de assassinato.
Mark Wahlberg: Antes da fama, o ator norte-americano foi preso aos 16 anos, em 1988, após agredir violentamente dois homens vietnamitas em Boston, em ataques acompanhados de ofensas racistas. Julgado como adulto, foi condenado por agressão e cumpriu 45 dias de prisão.
Bruno Mars: O cantor norte-americano, nascido no Havaí, foi preso em 2010, em Las Vegas, por posse de cocaína. Em 2011, declarou-se culpado e recebeu liberdade condicional, além de cumprir serviços comunitários, pagar multa e participar de aconselhamento sobre drogas. O caso foi encerrado em 2012, após cumprir as condições impostas.
Bill Cosby: O comediante norte-americano foi condenado em 2018 a uma pena de três a dez anos de prisão por agressão sexual. Em junho de 2021, após cumprir quase três anos, foi libertado porque a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a condenação, considerando que um acordo anterior com a promotoria havia sido desrespeitado.
Shailene Woodley: A atriz norte-americana, conhecida pela franquia “Divergente”, foi presa em outubro de 2016 durante um protesto contra a construção do oleoduto Dakota Access, em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Acusada de invasão de propriedade, declarou-se culpada em 2017 e recebeu um ano de liberdade condicional.
Jane Fonda: A atriz norte-americana foi presa diversas vezes em 2019 durante protestos contra as mudanças climáticas, em Washington. Décadas antes, em 1970, já havia sido detida em um aeroporto de Cleveland, acusada de posse de drogas e agressão a um policial. As acusações acabaram retiradas.
Mel Gibson: O ator e diretor, astro de “Coração Valente” (1995), foi preso em julho de 2006, em Malibu, na Califórnia, por dirigir sob efeito de álcool. Durante a abordagem policial, fez comentários antissemitas que provocaram grande repercussão. Posteriormente, recebeu três anos de liberdade condicional.
Reese Witherspoon: Vencedora do Oscar por “Johnny & June” (2005), a atriz norte-americana foi presa em abril de 2013, em Atlanta, por conduta desordeira, após discutir com policiais durante a abordagem de seu então marido, Jim Toth, suspeito de dirigir embriagado. Posteriormente, declarou-se culpada e pagou uma multa.
Jay-Z : O rapper norte-americano foi preso em 1999, acusado de esfaquear o produtor musical Lance Rivera durante uma festa em uma casa noturna de Nova York. Em 2001, declarou-se culpado de agressão em terceiro grau e recebeu três anos de liberdade condicional, evitando uma pena de prisão.
Chris Brown : O cantor norte-americano foi preso em 2009 por agredir sua então namorada, Rihanna. Declarou-se culpado e recebeu cinco anos de liberdade condicional, além de serviços comunitários. Em 2014, voltou a ser preso por violar as condições impostas pela Justiça e passou cerca de três meses na prisão.
R. Kelly: O cantor norte-americano de R&B foi condenado em 2022 a 30 anos de prisão por crimes relacionados à exploração sexual, tráfico sexual e associação criminosa. Em 2023, recebeu outra pena de 20 anos por crimes envolvendo menores, dos quais apenas um ano foi acrescentado à condenação anterior.
Russell Crowe: O ator neozelandês foi preso em 2005, em Nova York, após arremessar um telefone contra um funcionário de hotel, irritado por não conseguir completar uma ligação para a Austrália. Foi libertado após pagar fiança e, posteriormente, declarou-se culpado de agressão, além de fechar um acordo de indenização com a vítima.
Michelle Rodriguez: A atriz norte-americana, conhecida pela franquia “Velozes e Furiosos”, foi presa em 2005, no Havaí, por dirigir sob efeito de álcool. Em 2007, recebeu uma pena de 180 dias de prisão por violar a liberdade condicional. Foi libertada em janeiro de 2008, após cumprir apenas 18 dias.
Matthew McConaughey: Vencedor do Oscar por “Clube de Compras Dallas” (2013), o ator norte-americano foi preso em 1999, no Texas, após vizinhos reclamarem do barulho em sua residência. A polícia o encontrou nu, tocando bongôs. Acusado de perturbação da ordem pública e resistência à abordagem, foi libertado após pagar fiança.