Galeria O ‘Cofre do Juízo Final’: conheça o esconderijo no Ártico que protege sementes do mundo inteiro Inaugurado em 2008, o Banco Global de Sementes de Svalbard é um depósito na ilha de Spitsbergen, no arquipélago norueguês de Svalbard, no Oceano Ártico. Construído no interior de uma montanha, funciona como uma reserva de segurança para preservar a diversidade agrícola mundial. Por Flipar

Divulgação/Crop Trust