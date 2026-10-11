Animais Carrapatos: conheça os principais tipos, os perigos que oferecem e como se proteger Carrapatos são aracnídeos parasitas que se alimentam do sangue de animais vertebrados, incluindo mamíferos, como os seres humanos, além de aves, répteis e anfíbios. Encontrados em diferentes ambientes, eles se fixam à pele dos hospedeiros para se alimentar e podem transmitir doenças, algumas delas graves. Por Flipar

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