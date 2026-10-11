Entretenimento Muito antes da Disney: conheça a versão original e mais sombria de ‘A Bela e a Fera’ A história de “A Bela e a Fera” é bem mais complexa do que a versão romântica conhecida atualmente. Publicado em 1740 pela escritora francesa Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, o conto original era extenso e abordava questões sociais, relações de poder e o papel da mulher no século 18. Conheça a origem e a trajetória dessa história que se tornou um dos grandes clássicos da Disney! Por Flipar

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