Crocodilos assustadores: conheça curiosidades impressionantes sobre esses predadores

Os crocodilos ficam de boca aberta para regular a temperatura do corpo, pois não suam. Essa posição também os ajuda a assustar possíveis ameaças.
Esses répteis possuem cerca de 60 a 70 dentes afiados, que são constantemente renovados ao longo da vida. Esses dentes são perfeitos para agarrar e segurar a presa.
A cauda é forte e musculosa, usada para nadar com grande velocidade. Serve também como arma para golpear inimigos.
Os crocodilos podem viver entre 70 e 100 anos em média. Alguns exemplares em cativeiro chegam a ultrapassar essa idade.
Eles são os maiores répteis do mundo hoje, com algumas espécies medindo mais de 6 metros. O crocodilo-de-água-salgada é o maior de todos.
Os crocodilos engolem pedras, chamadas gastrolitos, para ajudar na digestão e equilibrar o corpo ao nadar. Isso é comum entre os maiores exemplares.
A mordida do crocodilo é considerada a mais forte do reino animal, capaz de esmagar ossos. A força pode superar 3.500 libras por polegada quadrada.
Os crocodilos botam ovos. Eles são répteis ovíparos e fazem ninhos na areia ou em vegetação perto da água, onde depositam de 20 a 80 ovos, dependendo da espécie. A fêmea costuma proteger o ninho até os filhotes nascerem.
Os maiores números de ataques ocorrem no sudeste da Ásia e norte da Austrália. Regiões de rios e manguezais concentram os casos.
Um exemplo famoso foi o ataque fatal a um pescador em 2017 na ilha de Bornéu. Ele foi surpreendido enquanto lavava as mãos no rio.
Em 2005, uma inundação no sudoeste da Etiópia resultou na morte de 134 mortes. No entanto, 19 delas não foram causadas pela enchente, e sim pelos crocodilos que devoraram as vítimas.
Crocodilos vivem na África, Ásia, Austrália e Américas Central e do Sul. Habitam rios, pântanos e estuários.
Os crocodilos têm excelente visão, especialmente à noite, graças a uma camada reflexiva nos olhos chamada tapetum lucidum.
Seus olhos ficam no topo da cabeça, permitindo observar enquanto permanecem quase submersos.
Diferem dos jacarés porque têm focinho mais estreito e em forma de V. Além disso, nos crocodilos, os dentes da mandíbula inferior ficam visíveis mesmo com a boca fechada, o que não ocorre nos jacarés.
Os crocodilos também têm mais uma diferença: preferem águas salobras, enquanto jacarés gostam de água doce, como aparece na foto.