Animais Crocodilos assustadores: conheça curiosidades impressionantes sobre esses predadores Os crocodilos surgiram há cerca de 200 milhões de anos. Viviam já no tempo dos dinossauros e sobreviveram a grandes extinções. O ancestral mais próximo dos crocodilos seria o arcossauro, parente também das aves. Por isso, são considerados fósseis vivos. Por Flipar

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