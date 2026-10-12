Frank Aguiar tem sítio com piscina e vista para represa no interior de SP

Frank Aguiar, cujo nome de batismo é Francineto Luz de Aguiar, nasceu em 18 de setembro de 1970, em Itainópolis, no interior do Piauí. Cantor, compositor e instrumentista, aprendeu os primeiros acordes com o pai. Ainda criança, começou a tocar em festivais e concursos locais e, aos 15 anos, se mudou para Teresina para estudar música. Mais tarde, foi para São Paulo, onde deu os primeiros passos na carreira em pequenos eventos e casas de shows.