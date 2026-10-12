Celebridades e TV André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do pai André Marques adotou um novo estilo de vida e passou a dedicar mais tempo ao Recanto do Marques, sítio da família localizado em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Atualmente, ele divide a semana entre a propriedade, onde fica até cinco dias, e a cidade, onde passa os outros dois. Por Flipar

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