George Clooney comenta sobre morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford que lutava contra problemas de saúde mental

'É uma das coisas mais devastadoras que já aconteceu com a nossa família. E a família deles está como você pode imaginar [...] É a pior coisa que pode acontecer a uma família', disse Clooney. O ator e Rande fundaram a marca de tequila Casamigos em 2013, posteriormente vendida, e mantêm uma relação estreita, marcada por viagens e encontros frequentes entre as famílias.
Presley Gerber morreu em 20 de setembro, ao que tudo indica após ter uma overdose e uma parada cardíaca. De acordo com documentos policiais de Santa Monica, na Califórnia, os serviços de emergência receberam um chamado naquela manhã para atender a um caso suspeito de overdose em um estabelecimento local.