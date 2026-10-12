Celebridades e TV George Clooney comenta sobre morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford que lutava contra problemas de saúde mental O astro George Clooney afirmou em entrevista que a supermodelo Cindy Crawford e o empresário Rande Gerber estão devastados com a morte do filho, Presley Gerber, que faleceu aos 27 anos no fim de setembro. Amigo próximo da família há mais de três décadas, o ator classificou a perda como uma das experiências mais dolorosas para todos os envolvidos. Por Flipar

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