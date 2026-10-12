Pedro Bial fala sobre lançamento de filme e luta contra o tabagismo: ‘Minha vida é feita de arrependimento’

Após a morte do pai, aos 14 anos, passou um período nos Estados Unidos e, posteriormente, formou-se em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 1980. No ano seguinte, iniciou sua trajetória profissional na TV Globo, onde foi correspondente internacional em Londres.
Em 2002, iniciou uma das etapas mais populares de sua carreira ao assumir o comando do Big Brother Brasil, função que exerceu por 16 temporadas, até 2016. Além do entretenimento, Bial manteve uma trajetória ligada à literatura e às entrevistas, com destaque para o programa Espaço Aberto Literatura, da GloboNews, e para o Na Moral, exibido entre 2012 e 2014.
Em 2017, estreou o Conversa com Bial, atração na qual recebe artistas, escritores, jornalistas e personalidades para discutir temas culturais, sociais e políticos. Na vida pessoal, Bial tem cinco filhos frutos de relacionamentos distintos e atualmente é casado desde 2015 com a jornalista e empresária Maria Prata.