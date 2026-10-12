Celebridades e TV Pedro Bial fala sobre lançamento de filme e luta contra o tabagismo: ‘Minha vida é feita de arrependimento’ Atualmente diretor artístico do Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo, Bial também desenvolve uma série sobre o compositor Tom Jobim, cujo centenário será celebrado em 2027. Após uma cirurgia cardíaca em 2016 e anos de tabagismo, que deixaram como sequela um enfisema, o jornalista adotou cuidados com a saúde, como caminhadas, musculação e tai chi chuan. Por Flipar

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