Entretenimento Tom Zé faz 90 anos: a trajetória do inventivo compositor e cantor baiano O cantor e compositor Tom Zé completou 90 anos em 11 de outubro de 2026 com uma trajetória marcada pela originalidade e pela disposição de desafiar convenções musicais. Nascido Antônio José Santana Martins, em Irará, no interior da Bahia, ele construiu uma obra que combina referências da cultura popular brasileira, experimentação sonora e ironia. Integrante do Tropicalismo, movimento que marcou a música nacional na década de 1960, tornou-se um dos artistas mais inventivos de sua geração. Sua pro Por Flipar

Sérgio Savarese/Wikimedia Commons