Tom Zé faz 90 anos: a trajetória do inventivo compositor e cantor baiano

A relação de Tom Zé com a música começou ainda na infância, quando ouvia Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, o samba de roda e os cantores que se destacavam no rádio. Em 1962, mudou-se para Salvador e ingressou na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde estudou com professores ligados à vanguarda musical. Ele também participou do Grupo de Compositores da Bahia, aproximando-se de experiências que ultrapassavam os limites tradicionais da música popular. A formação acadêmica se torna
Na capital baiana, Tom Zé conheceu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia, artistas com os quais participou de apresentações que ajudaram a preparar o terreno para o Tropicalismo. Em 1965, esteve no espetáculo “Arena Canta Bahia”, em São Paulo, mas voltou à Bahia para concluir os estudos. A mudança definitiva para a capital paulista ocorreu em 1968, ano decisivo para sua carreira. Ele venceu o 4º Festival de Música Popular Brasileira, da Record, com “São, São Paulo, Meu Amor”,
Tom Zé contribuiu para o Tropicalismo com uma abordagem própria, marcada pela irreverência, pela observação do cotidiano e pela desconstrução de estruturas musicais convencionais. Em vez de se limitar a melodias e arranjos tradicionais, passou a explorar ruídos, objetos e combinações sonoras pouco usuais. Essa inquietação aparece em “Todos os Olhos”, de 1973, álbum que ampliou sua pesquisa artística. O trabalho, porém, também contribuiu para distanciá-lo do mercado musical mais comercial, que en
Um dos discos mais importantes dessa fase foi “Estudando o Samba”, lançado em 1976. Nele, o compositor investigou as estruturas rítmicas e melódicas do gênero, desmontando elementos conhecidos para reconstruí-los de maneira experimental. Apesar da relevância artística, Tom Zé enfrentou um longo período de pouca visibilidade pública, especialmente durante as décadas de 1970 e 1980. Enquanto parte da indústria musical privilegiava formatos mais convencionais, ele continuou compondo, apresentando-s
A mudança começou no início dos anos 1990, quando o músico britânico David Byrne (foto), ex-integrante do Talking Heads, descobriu “Estudando o Samba” e se encantou com o trabalho do brasileiro. Por meio de seu selo Luaka Bop, Byrne lançou uma coletânea de Tom Zé no mercado internacional, abrindo caminho para uma nova etapa da carreira. O reconhecimento no exterior levou a apresentações e turnês e despertou novamente o interesse da crítica brasileira. Em 1998, o álbum “Com Defeito de Fabricação”
Nos anos seguintes, Tom Zé manteve a produção ativa e aprofundou seu interesse por temas sociais, políticos e culturais. Em “Jogos de Armar”, de 2000, explorou novas formas de composição e deu destaque a recursos sonoros desenvolvidos ao longo de sua trajetória. Já “Tropicália Lixo Lógico”, de 2012, retomou o movimento tropicalista sob uma perspectiva autoral, com participações de artistas de outras gerações. Em 2022, lançou “Língua Brasileira”, álbum que investiga a formação e as particularidad
Em 2022, Tom Zé ingressou na Academia Paulista de Letras, reconhecimento que ampliou sua presença institucional para além do universo musical. Em 2026, as comemorações de seu aniversário incluíram uma exposição dedicada à trajetória do artista na Caixa Cultural, em São Paulo, com experiências interativas e referências às suas invenções sonoras. O compositor também lançou, em agosto, “Futuro Fruto”, parceria com músicos de gerações mais jovens, reafirmando sua disposição para continuar criando. D