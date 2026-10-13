Orlando Bloom contou que aceitaria fazer “O Senhor dos Anéis” novamente por metade do que recebeu

Durante as filmagens, Bloom tinha 22 anos e ainda era pouco conhecido em Hollywood. Como os três longas foram rodados praticamente de uma só vez, o elenco não teve a oportunidade de renegociar os contratos após o sucesso do primeiro filme, e manteve os salários inicialmente acordados.
Lançada entre 2001 e 2003, a trilogia dirigida por Peter Jackson arrecadou cerca de 2,9 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Mais tarde, Bloom voltou a interpretar Legolas em dois filmes da trilogia “O Hobbit”. Segundo rumores da época, ele recebeu 1 milhão de dólares pelos dois longas, além de bônus vinculados à bilheteria.
Nascido em 13 de janeiro de 1977, em Canterbury, no condado de Kent, na Inglaterra, Orlando Bloom se mudou para Londres aos 16 anos. Na capital britânica, integrou o National Youth Theatre por duas temporadas e recebeu uma bolsa de estudos da British American Drama Academy. Depois, se formou na Guildhall School of Music and Drama.
Antes de ser escalado como Legolas, Bloom fez diversos testes para “O Senhor dos Anéis”. Inicialmente, chegou a concorrer ao papel de Faramir, mas depois gravou uma nova audição para interpretar o elfo arqueiro. Na mesma época, também fez seis testes para viver Christian em “Moulin Rouge: Amor em Vermelho”, filme de Baz Luhrmann lançado em 2001 e protagonizado por Ewan McGregor.
Um dos seus papéis mais memoráveis é Will Turner, da franquia “Piratas do Caribe”. Ao lado de Keira Knightley, que interpreta Elizabeth Swann, e Johnny Depp, no papel de Jack Sparrow, Bloom estrelou o primeiro filme da série, “A Maldição do Pérola Negra”, lançado em 2003. Na trama, Will se une a Jack Sparrow para resgatar Elizabeth, sequestrada pelo capitão Barbossa, e recuperar o navio Pérola Negra.
O ator reprisou o personagem nas continuações “O Baú da Morte” e “No Fim do Mundo”, lançadas em 2006 e 2007, respectivamente, além de retornar no quinto filme da franquia, “A Vingança de Salazar”, de 2017. Sua filmografia também inclui produções como “Tróia”, “Cruzada”, “Tudo Acontece em Elizabethtown”, “Carnival Row” e “Improvisação Perigosa”.
Orlando Bloom foi bastante alvo da imprensa devido ao seu relacionamento com a cantora Katy Perry. Os dois se conheceram em 2016 e começaram a namorar no mesmo ano. Após se separarem em 2017, eles reataram o relacionamento no ano seguinte e ficaram noivos em 2019. Em agosto de 2020, nasceu a filha do casal, Daisy Dove. Em 2025, os dois anunciaram o fim da relação.