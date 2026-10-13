Celebridades e TV Bryan Cranston fala sobre morte de RJ Mitte, seu filho em ‘Breaking Bad’, e revela última conversa que tiveram A notícia da morte de RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na premiada série 'Breaking Bad', abalou profundamente Bryan Cranston, que viveu seu pai na produção. Um dia após o ocorrido, o ator publicou uma homenagem nas redes sociais, na qual expressou a dor pela perda do colega. Por Flipar

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