Celebridades e TV

Após deboche de Maurício Mattar, Alexandre Frota expõe mágoa com ator: ‘Estendi as mãos para ele várias vezes’

Uma provocação feita nas redes sociais nesta segunda-feira (12 de outubro) pode ter abalado uma amizade antiga entre o vereador Alexandre Frota e o ator Maurício Mattar. O político publicou um desabafo depois que Mattar ironizou um vídeo no qual Frota dizia que iria conquistar votos para a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por Flipar
Instagram/Manoella Mello/TV Globo

Na publicação, o ator deixou emojis de risada e escreveu que continuaria 'rindo até 2090'. Incomodado com a reação, Frota reproduziu o comentário e respondeu com um relato sobre a história que compartilhou com o antigo amigo. Ele afirmou que ajudou Mattar em momentos difíceis, inclusive quando o colega ficou sem moradia.

Reprodução/Instagram

'Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos para ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, Roque Santeiro, dividimos prato de comida, vocês acreditam?', relatou Frota.

Reprodução/Instagram

O episódio também chama atenção para a mudança de posicionamento político de Frota ao longo da última década. Em 2016, ele apoiou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e, dois anos depois, aderiu ao antigo Partido Social Liberal (PSL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.

Michel Jesus/Câmara dos Deputados

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