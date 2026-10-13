Celebridades e TV Após deboche de Maurício Mattar, Alexandre Frota expõe mágoa com ator: ‘Estendi as mãos para ele várias vezes’ Uma provocação feita nas redes sociais nesta segunda-feira (12 de outubro) pode ter abalado uma amizade antiga entre o vereador Alexandre Frota e o ator Maurício Mattar. O político publicou um desabafo depois que Mattar ironizou um vídeo no qual Frota dizia que iria conquistar votos para a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por Flipar

Instagram/Manoella Mello/TV Globo