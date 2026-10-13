Após deboche de Maurício Mattar, Alexandre Frota expõe mágoa com ator: ‘Estendi as mãos para ele várias vezes’

Na publicação, o ator deixou emojis de risada e escreveu que continuaria 'rindo até 2090'. Incomodado com a reação, Frota reproduziu o comentário e respondeu com um relato sobre a história que compartilhou com o antigo amigo. Ele afirmou que ajudou Mattar em momentos difíceis, inclusive quando o colega ficou sem moradia.
'Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos para ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, Roque Santeiro, dividimos prato de comida, vocês acreditam?', relatou Frota.
O episódio também chama atenção para a mudança de posicionamento político de Frota ao longo da última década. Em 2016, ele apoiou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e, dois anos depois, aderiu ao antigo Partido Social Liberal (PSL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.