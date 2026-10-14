Celebridades e TV Atriz Laila Garin estrela musical sobre Édith Piaf no Rio de Janeiro A atriz e cantora Laila Garin interpreta Édith Piaf no musical “Piaf – Eu não me arrependo”, que chegou ao Rio de Janeiro em outubro de 2026, com temporada no Teatro Riachuelo Rio até 29 de novembro. A montagem revisita a trajetória da artista francesa, desde a infância marcada por dificuldades até o reconhecimento internacional, explorando também seus relacionamentos, suas perdas e os desafios pessoais enfrentados ao longo da vida. A estreia carioca ocorreu em 10 de outubro, data em que Piaf mo Por Flipar

André Wanderley/Divulgação