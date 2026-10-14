Atriz Laila Garin estrela musical sobre Édith Piaf no Rio de Janeiro

O espetáculo tem dramaturgia assinada por Newton Moreno e Alessandro Toller, com direção de Sergio Módena. A encenação reúne um elenco numeroso e uma trilha com canções que marcaram a carreira da intérprete francesa, entre elas “La Vie en Rose”, “Hymne à l’Amour”, “Padam, Padam”, “Milord” e “Non, Je Ne Regrette Rien”. A produção marca mais um trabalho de Laila Garin no teatro musical, gênero em que a atriz conquistou projeção nacional ao interpretar Elis Regina.
Laila Miranda Garin nasceu em Salvador, na Bahia, em 17 de fevereiro de 1978. Filha de mãe baiana e pai francês, teve contato com as artes desde a infância e começou a estudar teatro ainda jovem. Ela também se dedicou ao canto, desenvolvendo habilidades vocais que mais tarde se tornariam uma característica importante de sua carreira. Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, construiu sua base profissional nos palcos antes de conquistar projeção na televisão e no cinema.
A carreira profissional da atriz começou na década de 1990, com participações em montagens teatrais em Salvador. Em 1996, integrou o elenco de “A Casa de Eros”, espetáculo dirigido por José Possi Neto, ao lado de Wagner Moura. Nos anos seguintes, participou de peças como “Medeia”, “Roberto Zucco” e “Lábaro Estrelado”, ampliando sua experiência em diferentes linguagens cênicas. Em busca de novas referências, também teve contato com o ambiente teatral francês, experiência que contribuiu para sua f
Depois da experiência na Bahia, Laila trabalhou em diferentes centros de produção cultural e fortaleceu sua ligação com o teatro musical. Participou de montagens como “Grease”, “Eu Te Amo Mesmo Assim” e “Gonzagão, a Lenda”, nas quais combinou interpretação e canto. Em 2012, integrou “Enlace – A Loja do Ourives” (foto), ampliando sua atuação em produções que exploravam a relação entre música e dramaturgia. Esses trabalhos prepararam o caminho para o papel que mudaria o alcance de sua carreira.
O reconhecimento nacional veio em 2013, quando Laila foi escolhida para interpretar Elis Regina em “Elis, A Musical”, dirigido por Dennis Carvalho. A atriz chamou a atenção pela intensidade dramática e pela capacidade de recriar a presença da cantora sem se limitar à imitação de seus gestos e de sua voz. A atuação recebeu destaque da crítica e lhe rendeu importantes prêmios do teatro brasileiro, incluindo o Shell e o APCA. O sucesso da montagem transformou a artista em um dos nomes de referência
Em 2015, Laila ampliou sua presença na televisão ao participar da novela “Babilônia”, da TV Globo. Depois, esteve em produções como “Rock Story”, “Malhação: Vidas Brasileiras” e “Sob Pressão”, além de integrar o elenco da série “3%”, da Netflix, e de “DOM”, do Prime Video. No cinema, participou de filmes como “Eu Me Lembro”, “Chacrinha: O Velho Guerreiro” e “Deserto Particular”. A passagem por diferentes formatos consolidou uma trajetória que combina trabalhos autorais, produções populares e per
Nos palcos, a atriz continuou a investir em personagens desafiadoras. Em “Gota D’Água [a seco]”, adaptação do clássico de Chico Buarque e Paulo Pontes, interpretou Joana e recebeu reconhecimento por sua atuação. Em “A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa”, adaptação musical da obra de Clarice Lispector, assumiu o papel da protagonista. Ao interpretar Édith Piaf, Laila volta a protagonizar um musical biográfico centrado em uma cantora de personalidade marcante, reunindo sua experiência teatral e