Cidade submersa chama atenção de arqueólogos no Quirguistão

Na primeira fase, os pesquisadores utilizaram o robô subaquático Trioniks-6M, equipado com um sistema de posicionamento hidroacústico e guiado por boias. A tecnologia permitiu operações de até quatro horas diárias e o mapeamento preciso de estruturas medievais no fundo do lago.
O levantamento cobriu cerca de 20 mil metros quadrados e identificou estruturas de tijolos, uma pedra de moinho e bases de árvores submersas. Na margem norte, pesquisadores também documentaram petróglifos próximos à vila de Ornok. Os dados foram reunidos em um acervo digital para conservação e estudos futuros.
Segundo comunicado oficial, o projeto permitirá criar a primeira cópia digital completa dos monumentos da região, ajudando a preservar seu valor histórico contra a erosão e outras ameaças. A iniciativa é apontada como pioneira na Ásia Central.
Entre setembro e outubro de 2025, as pesquisas se concentraram em Toru-Aygyr, no noroeste do lago, onde estão vestígios de uma cidade medieval que prosperou entre os séculos 10 e 13. O assentamento teria sido submerso no século 15, possivelmente devido a mudanças tectônicas, ambientais ou no nível das águas.
No primeiro sítio, arqueólogos encontraram construções de tijolos e um elemento arquitetônico que sugere a existência de um importante edifício público. No segundo, identificaram uma necrópole muçulmana dos séculos 13 e 14, bastante afetada pela erosão, com sepulturas expostas e corpos orientados em direção a Meca.
Os pesquisadores coletaram amostras de paredes de adobe e do solo para investigar antigas técnicas de construção e diferentes fases de ocupação da cidade. As análises também poderão revelar detalhes da vida cotidiana na época medieval.
As descobertas reforçam a importância de Toru-Aygyr como complexo arqueológico, tratando-se de um dos sítios submersos mais relevantes da Ásia Central, onde cada temporada de escavações revela novos fragmentos. Assim, o passado medieval começa a ser reconstituído com precisão.
O uso de robôs subaquáticos foi decisivo para o sucesso, pois o monitoramento em tempo real eliminou falhas de cobertura, enquanto a tecnologia permitiu operações contínuas e seguras. A arqueologia, desse modo, ganha novas ferramentas para explorar ambientes extremos.