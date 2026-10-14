Filmes e Séries Nicolas Cage diz que não deve voltar a trabalhar com a Amazon por causa do uso de IA O ator Nicolas Cage afirmou que provavelmente não voltará a trabalhar com a Amazon após se recusar a assinar um termo que permitiria o uso de inteligência artificial na série “Spider-Noir”. A declaração foi feita no dia 10 de outubro de 2026, durante o painel Spotlight da Comic-Con de Nova York, quando o ator foi questionado sobre os próximos passos de sua carreira. Por Flipar

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