Kenya Sade se emociona ao falar sobre autoestima no “Saia Justa”

A apresentadora explicou que o diálogo com outras mulheres negras foi fundamental para que aprendesse a se aceitar. Ela ressaltou que, embora tenha desenvolvido a autoestima e aprendido a olhar para si mesma com mais carinho e menos autocrítica, esse processo ainda não foi finalizado.
Kenya também lamentou a falta de referências femininas em algumas fases de sua vida e destacou a importância de apresentadoras como Glória Maria e Maju Coutinho. Hoje, por ocupar um espaço na televisão, ela reconhece que também pode servir de referência e inspirar outras meninas, que, ao olharem para ela, possam enxergar beleza e potência e pensar: “Quero ser igual a ela”.
Nascida no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, Kenya Sade é formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e iniciou a carreira como estagiária da TV Cultura. A apresentadora explica que o nome Sade significa “aquela que carrega a coroa”. Em 2018, passou um ano e meio na Irlanda, onde aprimorou o inglês.
Ao retornar ao Brasil, a jornalista trabalhou por três anos na Trace Trends Brasil, plataforma de cultura afro-urbana, onde atuou como curadora musical, podcaster e apresentadora. Um dos programas, “Trace Trends”, também fez parte da programação do Multishow, e foi por meio dele que Kenya chamou a atenção da Globo.
Em 2022, Kenya apresentou seu primeiro grande festival pela Globo, o Lollapalooza, e, em 2023, passou a atuar tanto no Multishow quanto na TV Globo. Desde então, participou da cobertura de eventos como Rock in Rio, The Town, Tomorrowland, Afropunk, Circuito Sertanejo e Festival de Verão Salvador, além de entrevistar artistas como Demi Lovato durante o The Town.
Na TV aberta, Kenya assumiu os bastidores do “The Masked Singer Brasil” em 2023, quando passou a comandar as reportagens da quarta temporada do programa. Em 4 de maio de 2024, apresentou ao lado de Marcos Mion o show de Madonna no Rio de Janeiro, transmitido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay.
Em 2026, a apresentadora comandou a cobertura do show do intervalo do Super Bowl na TV Globo, que exibiu pela primeira vez, na televisão aberta, trechos da final e o show de Bad Bunny. Kenya também esteve, pela terceira vez, à frente da transmissão do projeto “Todo Mundo no Rio”, que levou a cantora Shakira à Praia de Copacabana.