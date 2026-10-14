Kenya Sade se emociona ao falar sobre autoestima no “Saia Justa”

Kenya também lamentou a falta de referências femininas em algumas fases de sua vida e destacou a importância de apresentadoras como Glória Maria e Maju Coutinho. Hoje, por ocupar um espaço na televisão, ela reconhece que também pode servir de referência e inspirar outras meninas, que, ao olharem para ela, possam enxergar beleza e potência e pensar: “Quero ser igual a ela”.