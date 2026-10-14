Galeria Barcelona investe em drenagem sustentável urbana para reduzir alagamentos e amenizar temperaturas Com o intuito de amenizar as altas temperaturas em razão das mudanças climáticas, a cidade de Barcelona, na Espanha, adotou uma estratégia urbana que pode se tornar exemplo para o resto do mundo. Por lá, parte do asfalto e do concreto foi substituída por áreas verdes e superfícies capazes de absorver a água da chuva. Por Flipar

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