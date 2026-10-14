Galeria Descubra por que a caixa-preta dos aviões é laranja: curiosidades do dispositivo de segurança que revolucionou a aviação Sempre muito comentada quando acontece um acidente aéreo, a caixa-preta dos aviões é um dispositivo de registro fundamental, projetado para armazenar dados técnicos e diálogos da cabine durante um voo. Por Flipar

Reprodução/Transportation Safety Board of Canada