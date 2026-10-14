Animais Crustáceo de aparência alienígena que vive nas profundezas do oceano pode passar mais de cinco anos sem se alimentar Nas profundezas dos oceanos, longe da luz solar e em ambientes onde a comida pode ser escassa por longos períodos, vivem crustáceos de aparências surpreendentes. Um desses animais é o isópode gigante, que chamam a atenção pelo tamanho, mas também por outras características bizarras. Por Flipar

Instituto de Oceanologia da Academia Chinesa de Cie?ncias