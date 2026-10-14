Galeria A maravilha de Abu Simbel: conheça os templos esculpidos na rocha do Egito Antigo O Templo Maior de Abu Simbel foi erguido em homenagem ao faraó Ramsés 2º e aos deuses Amon, Ra-Horakhty e Ptah, destacando sua força e divindade perante o povo. Quatro estátuas gigantes do faraó guardam a entrada, transmitindo imponência e eternidade em cada detalhe esculpido na rocha. O interior apresenta salas decoradas com relevos que narram batalhas e rituais religiosos, reforçando a imagem de Ramsés como líder supremo e protetor do Egito. Por Flipar

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