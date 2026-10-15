Galeria Esculturas curiosas e surpreendentes que chamam a atenção pelo mundo Em diferentes partes do mundo, algumas esculturas surpreendem por fugir dos padrões tradicionais da arte. Com formas inusitadas, dimensões impressionantes e propostas criativas, essas obras despertam a curiosidade de quem passa e muitas vezes se tornam atrações turísticas. Algumas provocam estranhamento, outras arrancam sorrisos, mas todas têm algo em comum: dificilmente passam despercebidas. Conheça alguns exemplos! Por Flipar

NastyaSensei por Pexels