Celebridades e TV Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiações Letícia Isnard lamentou a falta de reconhecimento das comédias brasileiras nas premiações, apesar do sucesso de público do gênero. Em entrevista ao Notícias da TV, ela celebrou a retomada da produção cinematográfica nacional após os impactos da pandemia e do governo de Jair Bolsonaro, período que, segundo a artista, foi marcado pelo fechamento do Ministério da Cultura. Por Flipar

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