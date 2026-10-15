Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiações

A atriz ressaltou que a comédia teve papel fundamental na recuperação do cinema brasileiro e destacou a tradição do país no gênero. Para ela, o humor vai além do entretenimento, pois ajuda a aliviar as tensões do cotidiano e permite abordar questões delicadas de forma criativa e crítica.
A falta de reconhecimento, no entanto, não se restringe ao Brasil. Letícia afirmou que as comédias de diferentes países merecem mais espaço nas principais premiações do cinema. A atriz chegou a comentar que não se lembra de nenhuma comédia indicada ao Oscar nem de atores que tenham concorrido ao prêmio por atuações no gênero, a menos que tenham participado de filmes dramáticos.
Letícia faz parte do elenco de “Um Tio Quase Perfeito 3”, comédia que chegou aos cinemas em 8 de outubro de 2026. A atriz destacou que o terceiro filme combina humor e emoção e mostra o amadurecimento de Tony, personagem interpretado por Marcus Majella.
Na trama, Tony enfrenta a síndrome do ninho vazio depois que os sobrinhos se tornam adultos e independentes, o que o leva a buscar um novo propósito para a própria vida. A chegada inesperada de uma bebê abandonada à sua porta torna a situação ainda mais desafiadora e provoca mudanças na dinâmica familiar. No longa, Letícia interpreta Ângela.
O primeiro filme, “Um Tio Quase Perfeito”, estreou em 2017, sob a direção de Pedro Antônio, e marcou a estreia de Marcus Majella como protagonista de um longa-metragem. Na história, Tony é despejado com a mãe e passa a cuidar dos sobrinhos. A sequência, “Um Tio Quase Perfeito 2”, chegou aos cinemas em 2021.
Nascida em 30 de outubro de 1974, Letícia Isnard foi solista do Ballet Eliana Karin entre 1985 e 1996 e conquistou o primeiro lugar na categoria solo livre sênior do Concurso do Conselho Brasileiro da Dança, em 1992. Ela se formou em Ciências Sociais pela PUC-Rio, em 1998, e concluiu o mestrado em Sociologia, com concentração em Antropologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Letícia faz parte do grupo teatral Os Dezequilibrados desde 2001 e se destacou no “Minha Nada Mole Vida”, exibido pela TV Globo em 2006 e 2007. Na emissora, também atuou em novelas como “Beleza Pura”, “Sangue Bom”, “Amor de Mãe” e “Coração Acelerado”, mas ficou especialmente conhecida como Ivana em “Avenida Brasil”, exibida em 2012.