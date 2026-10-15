Estilo de Vida Plantas ideais para cultivar dentro de casa: beleza, frescor e natureza na decoração Cultivar plantas dentro de casa tornou-se uma forma comum de tornar os ambientes mais agradáveis. Além de contribuírem para a decoração, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar, elevar a umidade e até favorecer o bem-estar emocional.Vamos explorar as características e cuidados de algumas plantas populares para tornar seu espaço mais verde e harmonioso. Por Flipar

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