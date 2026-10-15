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Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinas

Apesar da categoria atribuída pelo Guinness, a estrutura na verdade é um galo gigante com um hotel dentro. Com 34,931 metros de altura, 12,127 metros de largura e 28,172 metros de comprimento, o edifício chama a atenção até de quem observa o resort à distância.

Por Flipar
Reproduc?a?o/YouTube

A ideia partiu do empresário filipino Ricardo Cano Gwapo Tan, que procurava uma atração capaz de surpreender os visitantes e tornar o complexo ainda mais conhecido. O planejamento consumiu aproximadamente seis meses, enquanto a construção em si começou em 10 de junho de 2023 e terminou 456 dias depois.

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Segundo Ricardo, o animal representa atributos como coragem, força e resistência, características que ele associa à população local. A execução do projeto exigiu soluções estruturais específicas, sobretudo por causa das condições climáticas das Filipinas, país frequentemente atingido por tufões e tempestades tropicais.

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Os responsáveis precisaram conciliar o formato inusitado do edifício com a segurança necessária para suportar ventos intensos e outros fenômenos meteorológicos. Apesar das dificuldades, a obra foi bem executada e passou a oferecer uma experiência de hospedagem pouco convencional.

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