Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinas

A ideia partiu do empresário filipino Ricardo Cano Gwapo Tan, que procurava uma atração capaz de surpreender os visitantes e tornar o complexo ainda mais conhecido. O planejamento consumiu aproximadamente seis meses, enquanto a construção em si começou em 10 de junho de 2023 e terminou 456 dias depois.
Segundo Ricardo, o animal representa atributos como coragem, força e resistência, características que ele associa à população local. A execução do projeto exigiu soluções estruturais específicas, sobretudo por causa das condições climáticas das Filipinas, país frequentemente atingido por tufões e tempestades tropicais.
Os responsáveis precisaram conciliar o formato inusitado do edifício com a segurança necessária para suportar ventos intensos e outros fenômenos meteorológicos. Apesar das dificuldades, a obra foi bem executada e passou a oferecer uma experiência de hospedagem pouco convencional.