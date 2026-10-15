Galeria Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinas Apesar da categoria atribuída pelo Guinness, a estrutura na verdade é um galo gigante com um hotel dentro. Com 34,931 metros de altura, 12,127 metros de largura e 28,172 metros de comprimento, o edifício chama a atenção até de quem observa o resort à distância. Por Flipar

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