Galeria Goiânia planeja revitalizar Bosque dos Buritis com paisagismo inspirado em Burle Marx O Bosque dos Buritis, um dos espaços verdes mais tradicionais de Goiânia, está no centro de um projeto de revitalização que poderá levar a assinatura do escritório de paisagismo Burle Marx. A proposta pretende aproximar o parque do Museu de Arte de Goiânia (MAG), ampliar as opções de lazer e diminuir os transtornos causados pelas chuvas nas vias próximas. Por Flipar

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