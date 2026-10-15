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Goiânia planeja revitalizar Bosque dos Buritis com paisagismo inspirado em Burle Marx

O Bosque dos Buritis, um dos espaços verdes mais tradicionais de Goiânia, está no centro de um projeto de revitalização que poderá levar a assinatura do escritório de paisagismo Burle Marx. A proposta pretende aproximar o parque do Museu de Arte de Goiânia (MAG), ampliar as opções de lazer e diminuir os transtornos causados pelas chuvas nas vias próximas.

Por Flipar
Divulgação

A realização das obras no Bosque dos Buritis ainda depende da conclusão das alterações no projeto e das etapas necessárias para viabilizar a intervenção. A administração não apresentou um cronograma para o início ou o término dos trabalhos.

Panoramio - Lindomar Guimarães

Planejado em 1933 pelo urbanista Attílio Corrêa Lima, o bosque integra a concepção original de Goiânia e ocupa uma área entre os setores Central e Oeste. Com o passar do tempo, o local se tornou um dos cartões-postais da capital e passou a reunir importantes equipamentos culturais.

Reprodução/CS Drones Fotos e Filmagens

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o desenho do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, e projetos de jardins em Brasília, além de obras em cidades como Kuala Lumpur, na Malásia, Berlim, na Alemanha, Jerusalém, em Israel, e Miami, nos Estados Unidos.

Donatas Dabravolskas/Wikime?dia Commons

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