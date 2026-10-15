Animais De vacas a alces: conheça a surpreendente diversidade de leites de origem animal pelo mundo Muito além do leite de vaca, diferentes povos consomem leites de animais que surpreendem pela origem, pelo sabor e pelas propriedades nutricionais. Algumas variedades são populares, enquanto outras são raras e pouco conhecidas. Descubra os diferentes tipos de leite consumidos pelo mundo e suas curiosidades. Por Flipar

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay