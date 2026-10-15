Galeria Arca de Noé? Estudos geológicos buscam explicar formação que lembra um barco no leste da Turquia A possibilidade de encontrar vestígios da Arca de Noé voltou a despertar interesse de pesquisadores por conta de uma formação geológica no leste da Turquia, conhecida como Durupinar. Com um formato que lembra o casco de uma embarcação, o local recebe estudos que buscam determinar como essa estrutura surgiu e o que existe abaixo do terreno. Por Flipar

Reprodução/YouTube