Do silvestre ao manuka: conheça os diferentes tipos de mel e suas características surpreendentes

Existem diversos tipos de mel, com sabores, aromas, cores e características próprias, que variam conforme a origem floral e a região de produção. A escolha depende do paladar e das preferências de cada consumidor. Conheça algumas variedades e suas particularidades.
Mel de laranjeira: Produzido a partir do néctar das flores da laranjeira, apresenta coloração clara, aroma floral delicado e sabor suave, com leves notas cítricas. Bastante apreciado na culinária, é utilizado para adoçar bebidas, acompanhar frutas e preparar sobremesas.
Mel de eucalipto: Produzido a partir do néctar das flores do eucalipto, apresenta sabor marcante e aroma característico. É tradicionalmente utilizado para aliviar a irritação na garganta e a tosse, embora não haja evidências suficientes de que tenha ação expectorante específica ou trate sinusite e resfriados.
Mel de uruçu: Produzido por abelhas nativas sem ferrão, especialmente no Nordeste brasileiro, costuma apresentar coloração amarelada, sabor característico e consistência mais líquida, devido ao elevado teor de água. O nome “uruçu” tem origem no tupi e significa “abelha grande”.
Mel de borá: Produzido por abelhas nativas sem ferrão, encontradas principalmente no Sudeste brasileiro, apresenta sabor levemente ácido, com notas que podem lembrar o salgado. Por suas características, é uma opção para acompanhar queijos, peixes e pratos da gastronomia.
Mel de cipó-uva: Produzido a partir do néctar das flores do cipó-uva, apresenta coloração âmbar-clara e sabor adocicado. É utilizado na medicina popular para aliviar cólicas e desconfortos, mas não há evidências científicas suficientes de que tenha ação desintoxicante, beneficie os rins ou favoreça a retenção de magnésio.
Mel de jataí: Produzido por abelhas nativas sem ferrão, encontradas em diversas regiões do Brasil, apresenta coloração clara, consistência líquida e sabor levemente ácido. É tradicionalmente utilizado para aliviar sintomas de gripes e resfriados, mas não há comprovação científica suficiente de que tenha ação descongestionante ou aumente a imunidade.
Mel de caju: Diferentemente do mel produzido pelas abelhas, é um preparado obtido pela concentração do suco de caju, geralmente com adição de açúcar. Tradicionalmente associado ao combate à anemia, pode conter vitamina C, nutriente que favorece a absorção do ferro. No entanto, não há comprovação de que tenha seis vezes mais vitamina C que a fruta ou de que seja eficaz no tratamento da anemia.
Mel de assa-peixe: Produzido a partir do néctar das flores da planta assa-peixe, comum em diversas regiões do Brasil, apresenta coloração clara, aroma suave e sabor delicado. É tradicionalmente utilizado para aliviar a tosse e a irritação na garganta, embora não existam evidências suficientes de benefícios específicos desse tipo de mel para problemas respiratórios.
Mel de manuka: Originário principalmente da Nova Zelândia, é produzido a partir do néctar das flores da planta manuka. Conhecido internacionalmente, destaca-se pela presença de metilglioxal, composto associado à sua atividade antibacteriana.
Mel de aroeira: Produzido principalmente em regiões de vegetação seca, como o norte de Minas Gerais, apresenta características próprias de aroma e sabor. É valorizado pela origem botânica e tem sido objeto de pesquisas sobre propriedades antimicrobianas.
Mel de bracatinga: Encontrado principalmente no Sul do Brasil, é um mel de melato, produzido a partir de secreções açucaradas associadas à árvore bracatinga. Apresenta coloração escura, sabor menos doce e características distintas dos méis florais.
Mel silvestre: Produzido a partir do néctar de diferentes espécies de flores, apresenta sabor, aroma e coloração que variam conforme a vegetação e a época do ano. É um dos tipos mais encontrados no mercado brasileiro.