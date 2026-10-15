Do silvestre ao manuka: conheça os diferentes tipos de mel e suas características surpreendentes

Mel de caju: Diferentemente do mel produzido pelas abelhas, é um preparado obtido pela concentração do suco de caju, geralmente com adição de açúcar. Tradicionalmente associado ao combate à anemia, pode conter vitamina C, nutriente que favorece a absorção do ferro. No entanto, não há comprovação de que tenha seis vezes mais vitamina C que a fruta ou de que seja eficaz no tratamento da anemia.