‘O Enredo do Meu Samba’: Jorge Aragão será tema de musical biográfico

No final da década de 1970, Aragão passou a frequentar a quadra do bloco Cacique de Ramos, na zona norte do Rio, onde se reunia um grupo de sambistas interessados em novas possibilidades para o gênero. O local se tornou um importante espaço de criação e intercâmbio musical. Foi nesse ambiente que o compositor se aproximou de nomes como Almir Guineto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Ubirany, Bira Presidente e outros artistas que ajudariam a renovar o samba e a consolidar o pagode como expressão pop