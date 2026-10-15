Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (15/10), quatro loterias: os concursos 3805 da Lotofácil; o 7143 da Quina; o 2455 da Timemania e o 1323 do Dia de Sorte.
Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 37 milhões / Timemania: R$ 20 milhões / Dia de Sorte: R$ 450 mil
10 - 27 - 31 - 66 - 80
07 - 28 - 31 - 32 - 60 - 61 - 76. O time do coração é o 51 (Londrina/PR)
03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25
02 - 03 - 10 - 11 - 12 - 29 - 31. O mês da sorte é 03 (Março)