Estilo de Vida Das unhas de gel às de porcelana: conheça as técnicas, tendências e procedimentos que transformam o visual das mãos Os cuidados com as unhas ganharam novas técnicas e possibilidades, que vão muito além da aplicação tradicional de esmaltes. Com diferentes materiais, acabamentos e estilos, os procedimentos atendem a variados gostos e necessidades. Conheça algumas opções que fazem sucesso nos salões de beleza. Por Flipar

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