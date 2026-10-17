Galeria Paulo de Frontin: A origem do município mais pacato do Rio de Janeiro Em meio ao ritmo acelerado das cidades, muitos buscam refúgios tranquilos. Engenheiro Paulo de Frontin, no interior fluminense, oferece exatamente isso: contato com a natureza e um ambiente mais pacato desde a emancipação, em 1963. Por Flipar

Reprodução do Flickr Antonio Lordelo