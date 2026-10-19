Jean-Claude Van Damme completa 66 anos; relembre a trajetória do ator

O interesse pelas artes marciais começou ainda na infância, quando Van Damme passou a praticar caratê, por iniciativa do pai. Durante a adolescência, dedicou-se também à musculação e ao balé clássico, atividade que contribuiu para desenvolver flexibilidade, equilíbrio e controle corporal. Aos 18 anos, já havia conquistado a faixa-preta de caratê e acumulado experiência em competições. Em 1979, venceu o campeonato europeu de meio-médios da European Professional Karate Association, resultado que a
Van Damme mudou-se para os Estados Unidos no início da década de 1980. A entrada na indústria cinematográfica, porém, não aconteceu imediatamente. Antes de conquistar papéis de destaque em Hollywood, ele enfrentou dificuldades para conseguir oportunidades e trabalhou em diferentes atividades para se manter. Seus primeiros trabalhos no cinema incluíram participações pequenas, como no filme “Breakin’”, de 1984, e um papel de antagonista em “Retroceder Nunca, Render-se Jamais” (1986).
A virada veio em 1988, com “O Grande Dragão Branco” (“Bloodsport”), no qual interpretou Frank Dux, um lutador que participa de um torneio clandestino de combate. Inspirado em uma história apresentada como real, o filme alcançou popularidade entre os fãs do gênero e projetou Van Damme internacionalmente.
No ano seguinte, o ator reforçou sua posição com “Kickboxer – O Desafio do Dragão” (1989), no papel de Kurt Sloane, que busca vingar a derrota do irmão. Também em 1989, estrelou “Cyborg – O Dragão do Futuro”, produção de ficção científica que combinava combates e aventura pós-apocalíptica.
No início dos anos 1990, Van Damme ampliou sua presença no mercado internacional com uma sequência de produções de grande alcance comercial. Em “Duplo Impacto” (1991), interpretou dois irmãos gêmeos. No ano seguinte, dividiu o protagonismo com Dolph Lundgren em “Soldado Universal” (1992), filme de ficção científica que se tornou uma de suas obras mais lembradas. A carreira ganhou novos títulos com “O Alvo” (1993), dirigido por John Woo, “Timecop – O Guardião do Tempo” (1994) e “Morte Súbita” (19
Em 1996, Van Damme estreou na direção com “Desafio Mortal”, aventura na qual também atuou como protagonista. Apesar da sequência de trabalhos, sua carreira enfrentou dificuldades no fim dos anos 1990, quando parte de suas produções passou a ter distribuição mais limitada e menor repercussão comercial. A concorrência de novos nomes e as mudanças no mercado de filmes de ação contribuíram para uma fase menos expressiva. Ainda assim, ele manteve uma base de admiradores construída durante o auge de s
Um dos momentos mais significativos dessa trajetória ocorreu em 2008, com “JCVD”, drama criminal no qual o ator interpreta uma versão ficcionalizada de si mesmo. Diferentemente dos filmes centrados em combates, a produção explora a imagem pública do astro, suas dificuldades pessoais e o desgaste de uma carreira em declínio. A atuação recebeu elogios da crítica e mostrou uma faceta mais dramática de Van Damme. Em 2012, voltou a uma produção de grande visibilidade ao interpretar o vilão Jean Vilai