Celebridades e TV

Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulo

Entre seus trabalhos estão 'Família Trapo', exibida entre 1967 e 1971, 'Os Trapalhões' e programas com o humorista Ronald Golias. Seu maior destaque, porém, é 'A Praça é Nossa', exibido pelo SBT desde 1987, no qual recebe comediantes que interpretam personagens em um banco de praça.

Por Flipar
Divulgação/SBT

Inspirada em uma atração criada por seu pai em 1956, a produção se tornou um dos programas humorísticos mais duradouros da televisão brasileira. Na esfera pessoal, Carlos Alberto teve seis filhos, quatro do primeiro casamento com Marilda de Nóbrega e os gêmeos Maria Fernanda e João Victor, de seu relacionamento com Andréa de Nóbrega.

Léo Rosario/Globo

Em 2018, casou-se com a médica Renata Domingues de Nóbrega. Seu filho Marcelo de Nóbrega também seguiu carreira na televisão e trabalha como diretor do programa 'A Praça é Nossa', mantendo a ligação da família com o humor brasileiro.

Divulgação

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