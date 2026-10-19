Celebridades e TV Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulo Entre seus trabalhos estão 'Família Trapo', exibida entre 1967 e 1971, 'Os Trapalhões' e programas com o humorista Ronald Golias. Seu maior destaque, porém, é 'A Praça é Nossa', exibido pelo SBT desde 1987, no qual recebe comediantes que interpretam personagens em um banco de praça. Por Flipar

Divulgação/SBT