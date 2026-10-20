Denis Villeneuve explica por que aceitou dirigir novo filme de James Bond

A Amazon MGM anunciou Villeneuve como diretor do novo filme de “007” em junho de 2025. Na ocasião, ele classificou o universo de James Bond como um território sagrado e afirmou que pretende respeitar a história do personagem. Segundo a imprensa americana, o longa deve chegar aos cinemas em 2028, mas a data ainda não foi confirmada oficialmente, e o ator que interpretará o espião também não foi anunciado.