Galeria Pamukkale: conheça o espetáculo natural da Turquia que parece feito de algodão Na Turquia, uma paisagem de terraços brancos e piscinas naturais de águas azuladas impressiona visitantes de todo o mundo. Conhecido como Pamukkale, que significa “castelo de algodão” em turco, o lugar reúne formações minerais esculpidas pela água ao longo de milhares de anos. Por Flipar

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