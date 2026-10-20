Pamukkale: conheça o espetáculo natural da Turquia que parece feito de algodão

Além da beleza natural, a região abriga ruínas de uma antiga cidade romana. Conheça algumas curiosidades desse destino extraordinário.
Localizado na província de Denizli, no sudoeste da Turquia, Pamukkale recebeu esse nome devido à aparência de suas formações brancas, que lembram grandes montes de algodão. Os terraços se espalham por uma encosta e criam uma paisagem singular, com piscinas naturais em diferentes níveis.
A aparência de Pamukkale resulta da ação de águas termais ricas em bicarbonato de cálcio. Quando chegam à superfície, parte do dióxido de carbono dissolvido é liberada, favorecendo a precipitação de carbonato de cálcio. Esse mineral se acumula e forma o travertino, rocha responsável pela coloração branca dos terraços.
A água mineral percorre a encosta e deposita sucessivas camadas de calcário, criando pequenas barragens e piscinas em diferentes alturas. Esse processo geológico continua acontecendo, embora as formações levem muito tempo para se desenvolver. A combinação do branco intenso com os reflexos azulados da água torna a paisagem especialmente impressionante.
As fontes termais da região apresentam temperaturas que variam conforme a nascente, podendo atingir cerca de 35°C a 100°C. Desde a Antiguidade, essas águas atraem pessoas interessadas em banhos e práticas de bem-estar. Atualmente, o acesso às piscinas de travertino é controlado para ajudar a preservar as formações naturais.
Pamukkale também abriga as ruínas de Hierápolis, cidade fundada no período helenístico e posteriormente desenvolvida sob domínio romano. Conhecida por suas fontes termais, tornou-se um importante centro de banhos e atividades religiosas. Entre seus vestígios estão templos, necrópoles, antigas ruas e um teatro monumental.
Uma das atrações mais curiosas da região é a chamada Piscina de Cleópatra, também conhecida como Piscina Antiga. Suas águas termais envolvem antigas colunas e fragmentos arquitetônicos submersos, associados à cidade de Hierápolis. Apesar do nome, não há comprovação histórica de que a rainha egípcia tenha frequentado o local.
Em 1988, Pamukkale e Hierápolis foram inscritos conjuntamente na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, por sua importância natural e cultural
O turismo intenso e as alterações no fluxo das águas termais já provocaram impactos na região. Por isso, existem restrições de circulação, áreas interditadas e medidas de controle da água para proteger os terraços.