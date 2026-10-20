Galeria Borsch: conheça a tradicional sopa de beterraba que é símbolo da culinária ucraniana Reconhecido tanto por sua cor vermelha intensa quanto por sua profunda carga cultural e histórica, o borsch é uma das preparações mais emblemáticas da culinária do Leste Europeu. Muito associada à Ucrânia, onde é um prato nacional, a sopa também é amplamente consumida na Rússia, além de aparecer em diferentes versões em países como Polônia, Bielorrússia e Lituânia. Por Flipar

Kelly Sue DeConnick/Wikimédia Commons