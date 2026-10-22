Galeria Tsingy de Bemaraha: a impressionante floresta de pedras de Madagascar Em Madagascar, uma paisagem extraordinária chama a atenção por suas enormes formações rochosas, que lembram uma floresta de agulhas de pedra. O Tsingy de Bemaraha reúne desfiladeiros, cavernas e uma biodiversidade surpreendente em um cenário moldado pela natureza durante milhões de anos. Por Flipar

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