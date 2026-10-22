Galeria Lago e lagoa: diferenças entre os corpos d’água e exemplos no Brasil e no mundo A diferença entre lago e lagoa está principalmente no tamanho e na profundidade. Em geral, lagos são maiores e mais profundos, enquanto lagoas tendem a ser menores e mais rasas. Essa distinção, porém, não é absoluta e pode variar conforme a região e a tradição histórica. Na foto, o Lago Titicaca, na Bolívia. Por Flipar

Imagem de Patrick Fransoo por Pixabay