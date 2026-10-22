Celebridades e TV Primeira peça de Quentin Tarantino terá Sacha Baron Cohen, de ‘Borat’, como protagonista Sacha Baron Cohen, conhecido pelo filme “Borat”, será o protagonista de “The Popinjay Cavalier”, primeira peça teatral escrita e dirigida por Quentin Tarantino, diretor filmes como 'Bastardos Inglórios' e Kill Bill'. A comédia estreará em 23 de fevereiro do próximo ano no Phoenix Theatre, em Londres, onde ficará em cartaz até 13 de junho. Por Flipar

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