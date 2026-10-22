Estilo de Vida Shoppings deslumbrantes que vão muito além das compras e já viraram atrações turísticas Os shoppings são muito mais do que centros de compras. Além das lojas, oferecem espaços de lazer, entretenimento e convivência que atraem visitantes em busca de comodidade e segurança. Veja agora alguns dos maiores shoppings do mundo. Por Flipar

Divulgação Caxias Shopping