Galeria Exploradores encontram garrafa com bilhete em deserto do Egito e ajudam família a descobrir história de parente após quase 50 anos Uma descoberta no deserto ocidental do Egito permitiu reconstruir parte da história de um homem que morreu há quase três décadas. Durante uma expedição por Wadi Jadid, o guia beduíno Suleiman Zidan encontrou uma antiga garrafa de vidro sob a areia, perto de um tanque de aço abandonado. Por Flipar

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