Julia Stiles homenageia Heath Ledger em apresentação emocionante no “Dancing with the Stars”

Ao fim da performance, Ezra Sosa, parceiro de dança da atriz na competição, entregou-lhe uma rosa vermelha, enquanto o poema recitado por Kat no longa era reproduzido sobre imagens dos dois protagonistas. Em seguida, cinco integrantes do elenco original, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Andrew Keegan, Susan May Pratt e Gabrielle Union, subiram ao palco e posaram abraçados diante de uma imagem de Ledger.
Lançada em 31 de março de 1999, “10 Coisas que Eu Odeio em Você” é uma comédia romântica dirigida por Gil Junger e inspirada na peça “A Megera Domada”, de William Shakespeare. Na trama, Stiles interpreta Kat Stratford, enquanto Ledger vive Patrick Verona, o par romântico da protagonista.
Em entrevista ao programa “Extra” após a homenagem, Stiles contou que pediu autorização a Michelle Williams, ex-companheira de Ledger e mãe da filha do ator, Matilda, antes de dedicar a coreografia a ele. Segundo a artista, Williams concordou com a iniciativa, mas ela ressaltou que não poderia falar sobre a reação dos familiares do astro à apresentação.
Em conversa com a apresentadora Julianne Hough, Stiles afirmou que a coreografia a fez recordar quem era aos 17 anos e refletir sobre a pessoa que se tornou. Já à revista People, revelou que ela e Sosa sentiram a responsabilidade de prestar um tributo respeitoso, autêntico e sincero à memória do antigo colega de elenco.
Ledger morreu em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos, em seu apartamento em Nova York, por intoxicação acidental causada por medicamentos prescritos. Em fevereiro de 2009, recebeu postumamente o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua interpretação do Coringa em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”. A família recebeu a estatueta durante a cerimônia.
Nascido em Perth, na Austrália, em 4 de abril de 1979, Heath Ledger iniciou a carreira na televisão australiana antes de conquistar espaço em Hollywood. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “O Patriota”, “Coração de Cavaleiro”, “A Última Ceia”, “Casanova” e “O Segredo de Brokeback Mountain”, pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.
Julia Stiles nasceu em Nova York, em 28 de março de 1981, e começou a carreira nos palcos antes de estrear no cinema, em 1996. Ao longo dos anos, integrou o elenco de produções como “10 Coisas que Eu Odeio em Você”, “Louco por Você”, “No Balanço do Amor”, “Hamlet: Vingança e Tragédia” e a trilogia “Bourne”.