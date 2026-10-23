Galeria Rodovia sinuosa na China impressiona pela beleza da paisagem e pelo perigo das curvas Uma estrada no condado de Wuxi, na China, se tornou um exemplo notável da capacidade da engenharia chinesa. Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de 'Z' para conectar a isolada Vila Tianping. Por Flipar

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji