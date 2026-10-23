Daisy Ridley estrelará remake de “Viagem ao Fundo do Mar” para a Paramount+

Inspirada no filme de 1961 e na série de televisão criada por Irwin Allen, a trama acompanha Lee após uma expedição ao Ártico resultar na morte de sua irmã gêmea. O episódio leva a cientista a integrar um programa governamental ultrassecreto, que tem como principal recurso o USS Seaview, um submarino de visual retrofuturista encontrado preso no gelo.
À frente da embarcação, Lee comanda missões para conter forças misteriosas que ameaçam o mundo e precisa lidar com uma aliança instável com autoridades do governo. Ao longo da jornada, ela também desvenda segredos sobre os oceanos, passagens apagadas da história da humanidade e a lendária cidade de Atlântida.
Mas os novos projetos da atriz não param por aí. Em abril de 2023, durante o evento Star Wars Celebration, a atriz foi anunciada como protagonista de um novo filme da franquia, com o título provisório “Star Wars: New Jedi Order”. A produção será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, a primeira mulher a comandar um longa-metragem da saga. Até o momento, o filme não tem data de estreia nem previsão para o início das filmagens.
Daisy Jazz Isobel Ridley nasceu em Londres, em 10 de abril de 1992, e estudou civilização clássica na Birkbeck, instituição da Universidade de Londres, antes de abandonar o curso para se tornar atriz. Sua estreia profissional ocorreu em 2013, com pequenos papéis em produções da televisão britânica, como “Youngers”, “Casualty” e “Silent Witness”.
A atriz ficou mundialmente conhecida ao interpretar Rey Skywalker em “Star Wars”. Ela estreou no papel em “Star Wars: O Despertar da Força”, lançado em dezembro de 2015, e voltou a viver a personagem em “Star Wars: Os Últimos Jedi”, de 2017, e “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, de 2019, filme que encerrou a trilogia sequencial da franquia.
Entre os outros trabalhos de sua filmografia estão “Assassinato no Expresso do Oriente”, “Ofélia”, “Mundo em Caos”, “A Bolha”, “A Filha do Rei do Pântano”, “A Jovem e o Mar”, “Enterrando os Mortos”, “Resgate em Grande Altitude” e “We Bury the Dead”. Ridley também emprestou a voz a personagens de videogames e produções cinematográficas.
A atriz estreou como produtora em “Às Vezes Quero Sumir”, drama psicológico filmado em Astoria, no Oregon, que chegou ao Festival de Sundance em 2023. No longa, ela também interpreta Fran, uma mulher que costuma pensar na própria morte e cuja rotina muda após conseguir fazer um novo colega de trabalho rir. A aproximação entre os dois dá início a um relacionamento.