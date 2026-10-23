Daisy Ridley estrelará remake de “Viagem ao Fundo do Mar” para a Paramount+

Mas os novos projetos da atriz não param por aí. Em abril de 2023, durante o evento Star Wars Celebration, a atriz foi anunciada como protagonista de um novo filme da franquia, com o título provisório “Star Wars: New Jedi Order”. A produção será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, a primeira mulher a comandar um longa-metragem da saga. Até o momento, o filme não tem data de estreia nem previsão para o início das filmagens.