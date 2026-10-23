Patrícia França voltará à Globo em 2027 na novela “Paraíso Perdido” do Globoplay

Segundo Patrícia, ela prefere se dedicar a um projeto de cada vez, depois de uma experiência em que protagonizou uma novela e uma peça de teatro ao mesmo tempo, e quase foi levada à exaustão. A atriz também tem um projeto teatral que não é um musical e ainda está em fase inicial, mas pretende retomá-lo após o fim das gravações de “Paraíso Perdido”.
A atriz também falou sobre a sua fé. Sobre o assunto, explicou que se considera evangélica por acreditar nos evangelhos de Jesus Cristo, embora se defina, acima de tudo, como uma mulher de fé. Para ela, o cristianismo foi fundado por homens, enquanto Jesus veio trazer o reino de Deus à Terra e mostrar que o ser humano pode ser livre, razão pela qual se identifica com a fé evangélica.
Patrícia ressaltou ainda que não deseja ser associada a instituições religiosas que, em sua avaliação, abusam da fé das pessoas e exploram a fragilidade dos fiéis. Ao mesmo tempo, reconheceu a relevância do trabalho missionário realizado por algumas igrejas e afirmou que se identifica com uma religião comprometida com ações sociais e com o cuidado com o próximo.
Mãe de Fernanda, de 26 anos, e Gabriel, de 16, a atriz contou que o caçula pretende cursar Engenharia e também começa a dar os primeiros passos como modelo, após receber um convite de uma grande agência de São Paulo. Como o adolescente ainda é menor de idade, ela o acompanhou à reunião com os representantes da empresa.
De acordo com Patrícia, o filho continua interessado no universo da moda, mas mantém os estudos como prioridade e se prepara física e psicologicamente para uma profissão que, segundo ela, exige dedicação, foco, conhecimento e respeito. Para que Gabriel tivesse uma primeira experiência na área, a família produziu e divulgou fotos de teste. Agora, ele aguardam novas oportunidades.
Patrícia França Monteiro de Oliveira nasceu em Recife, em 28 de setembro de 1971, e começou a carreira teatral ainda na infância, na cidade natal, onde recebeu prêmios por trabalhos como a peça “A Ver Estrelas”. Sua estreia na televisão aconteceu em 1992, como protagonista da minissérie “Tereza Batista”. No ano seguinte, assumiu seu primeiro papel principal na novela “Sonho Meu”.
Ao longo da carreira, Patrícia atuou em diversas novelas da TV Globo e da Record, entre elas “Salsa e Merengue”, “Suave Veneno”, “A Padroeira”, de 2001, “A Escrava Isaura”, “Prova de Amor”, “Luz do Sol”, “Poder Paralelo”, “Malhação Sonhos” e “Gênesis”. Além dos trabalhos na televisão, a atriz também desenvolve projetos no cinema e no teatro.