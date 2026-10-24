Artes El Castillo: caverna espanhola tem pinturas rupestres que ‘se movem’ de acordo com a iluminação A arte rupestre encontrada em cavernas pré-históricas continua intrigando pesquisadores, que buscam compreender as intenções dos artistas e sua relação com o ambiente. No norte da Espanha, por exemplo, El Castillo preserva milhares de pinturas, gravuras e marcas de mãos produzidas há aproximadamente 13 mil a 41 mil anos. Por Flipar

Governo da Canta?bria/Pedro Saura Ramos